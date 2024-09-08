Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Eylül 2024 08:02
ücretsiz izin ve lojman
s.a benim sorum lojmanda kalıyorum şuan ücretsiz izine ayrılmak istiyorum 4 ay felan maaş yatmadı için lojman otamatik maaştan çekiyor cekemeyince beni lojmandan çıkarırlar mı

Çok Yazılan Konular

2024 Eylül dönemi mazeret tayini açıklama tarihiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2. şark, 07.09.2024 günü saat 20.00 twitter etkinliği2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakİcralık polislerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıFetö iftirası nedeniyle dava açmak istiyorumYaşadığınız sorunları Cimer'e yazınMaaş adaletsizliği sorunuKimliğimi kaybettim

Sözlük

Ve o mesaj 8 bursaspor 1 Kendi güzel huyu kötü olanlar hakkında yorumlar 3 günün bilgisi 2 erkekleri öküzleştiren unsurlar 1 Şuanki hislerinle kendi şiirini yaz 2 tüm sigara çeşitlerine zam gelmesi 3 fısıltı 2 serpili 4 Bosna Güneş Pramidi 2

Son Haberler

Hükümet düğmeye bastı! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi devreye giriyorHayvancılıkta ithalat böyle bitecekOkullar yeniliklerle açılıyorKurtlar azaldı, ayılar patladıAvrupa'da artan yabancı düşmanlığı Türkiye için fırsat olabilir mi?

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?