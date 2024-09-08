Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


08 Eylül 2024 08:04
Görev yeri değişikliği

Merhaba, 1 yıl olmadı henüz 4 b li çalışıyorum gsb de.

Dilekçe yazdım daha önce il müdürlüğüne, uygunsa şurada görevlendirilmek istiyorum diye.

Zaman geçti yanıt yok benim dilekçeye,, il müdürü ile görüştüm anlattım durumu, görev yeri değişikliği yapıldı.

Öğrenmek istediğim, görev yeri değişikliği ve görevlendirme farklı ne ?

1 yıl dolmadan müdürlük yer değişikliği yapabilir mi ?

Benim dilekçeme cevap gelmedi, ne oldu ?

Dilekçeme olur deyip görevlendirme verilmesi gerekmiyor muydu yer değişikliği dilekçesi yerine ?

Bilgisi olan cevaplasın tlütfen. Teşekkürler şimdiden.

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