Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Eylül 2024 09:51
Maaş Promosyonunda Asgari Tutar Ne Olmalı?
Maaş promosyonu bir ihale ile yapılıyor doğrudur. Ancak burada da bir hesap bir mantık işliyordur. Örneğin X kurumun tüm personelleri için ödediği yıllık toplam ücretler toplamı / personel sayısı denklemi bir personelin yıllık ücreni verir. Bunu da 12 ye böldüğünde aylık maaşı ortaya çıkar. Promosyon tutarı bu aylık maaşın en az kaç katı olmalıdır ?

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