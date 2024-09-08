Maaş Promosyonunda Asgari Tutar Ne Olmalı?

Maaş promosyonu bir ihale ile yapılıyor doğrudur. Ancak burada da bir hesap bir mantık işliyordur. Örneğin X kurumun tüm personelleri için ödediği yıllık toplam ücretler toplamı / personel sayısı denklemi bir personelin yıllık ücreni verir. Bunu da 12 ye böldüğünde aylık maaşı ortaya çıkar. Promosyon tutarı bu aylık maaşın en az kaç katı olmalıdır ?

Maaş promosyonu bir ihale ile yapılıyor doğrudur. Ancak burada da bir hesap bir mantık işliyordur. Örneğin X kurumun tüm personelleri için ödediği yıllık toplam ücretler toplamı / personel sayısı denklemi bir personelin yıllık ücreni verir. Bunu da 12 ye böldüğünde aylık maaşı ortaya çıkar. Promosyon tutarı bu aylık maaşın en az kaç katı olmalıdır ?