KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Eylül 2024 10:17
Mühendislikten istifa

Arkadaşlar herkese merhaba. Yaklaşık bir buçuk yıl önce atanmış ve sürekli buradan siz değerli arkadaşlarla fikir alışverişi yapmış biri olarak biraz içimi döküp bir kaç şey sormak istiyorum. Bir kamu kurumunda inşaat mühendisi olarak görev yapıyorum. Son aylarda psikolojik olarak oldukça yıprandım. Tecrübesiz olmanın dezavantajları bana psikolojik olarak pahalıya mal oldu gibi . Mesleğim çok güzel bir meslek ama ülkede maalesef istediğimiz gibi işleri yürütemiyoruz. Sorumluluklar altına girmek benim yapıma çok uygun değilmiş onu anladım. Sorum şu : sözleşmeli mühendis iken başka bir kpss puanıyla büro personeli vs. Olarak başka bir kuruma atanabilir miyim ? Bilen arkadaşlar yardımcı olursa çok çok sevinirim.


serhado mercado
Aday Memur
08 Eylül 2024 10:52

tabiki atanabilirsiniz yeter ki elinizde kpss puanınız olsun ünvan değişikliği yaparak atanabilirsin

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