piyade ast jandarma uzman çavuşluğa geçiş

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : oto-danisman-expert
Çok Yazılan Konular
Sözlük
sözlükteki sessizlik 7 Kendi güzel huyu kötü olanlar hakkında yorumlar 3 İyi geceler sözlük 2 Her günün içinde herşeye rağmen var olan güzellikler 1 güne bir söz bırak 4 İdeal bir eş ya da eş adayı nasıl olmali 8 hz ibrahim peygamber 1 izmir küçük park bornova 1 kaplumbağa 1 Narin,Leyla,İkranur ve koruyamadığımız tüm çocuklar 1
Son Haberler
Dolandırıcıların hedefi öğrenciler: Burs tuzağına dikkat!Organ ticaretine 'iyi hal indirimi'Eski milli basketbolcu İlkan Karaman trafik kazasında öldüBakanlar Göktaş ve Tunç'tan Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin açıklamaKomedyen Gökbakar'ın Selimiye'deki evinin 'imara uygunluğu' araştırılıyor
Editörün Seçimi
Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?