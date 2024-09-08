Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Eylül 2024 12:40
Adalet Bakanlığında Güvenlik Görevlisi Olmak
Adalet bakanlığında çalışan güvenlik arkadaşlar, çalışma mesai sisteminiz nasıl, aldığınız maaş ne kadar, birde çalışma sisteminden ve ortamdan memnun musunuz bunları görüp cevaplayacak güvenlik arkadaşlara teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

Bugün Gys ilanı gelir mi?Tezsiz yüksek lisans hakkındaAmir ŞikayetiMesai saatlerine uymamakİkm hastanede silah taşıyabilir mi?Herkes kurum değişikliği peşindeCezaevi emekli müdürleriVakıfbank promosyon güncellemesiÇalışma Saatleri Düzenlemesi , Esnek Çalışma , Uzaktan ÇalışmaBecayiş Tek Başlık

Sözlük

oran açık hava sahnesi 1 birinin kızı oldu demek 1 günaydın sözlük 3 İyi geceler sözlük 2 geceye nahif bir beddua bırak 6 bursaspor 1 Sözlüğe geldiğimden beri en sevdiğim yazarlardan Dermes 4 merlin 1 engellenmek 4 sabit fikirli 2

Son Haberler

Dolandırıcıların hedefi öğrenciler: Burs tuzağına dikkat!Organ ticaretine 'iyi hal indirimi'Eski milli basketbolcu İlkan Karaman trafik kazasında öldüBakanlar Göktaş ve Tunç'tan Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin açıklamaKomedyen Gökbakar'ın Selimiye'deki evinin 'imara uygunluğu' araştırılıyor

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?