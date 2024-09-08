Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


08 Eylül 2024 13:13
Kim kimdir. !?

Kim kimdir. !?

Unutkanlık İnsanın doğasında olsada, hayatın dönüm noktaları ile ilgili unutkanlıklar hayra alamet değildir,

15 temmuz 2016'da darbeci (FETÖCÜ) tarafında değilde ülkemizin, milletimizin, doğal olarak yönetimin tarafını tutup sizleri destekleyenler MUSTAFA KEMALİN ASKERLERİ DEĞİLMİYDİ?.

Ki darbecilerin onları tavlamak için Yurtta sulh konseyi adını kullanmış olmalarına rağmen tuzağa düşmediler.

Fetöcülerin fitne yuvası dağıtıldıktan sonra diğer cemaatlere sızıp bunların üzerinden KAMUDA Tekrar yaygın bir ağ kurmaya çalıştıkları herkesin bildiği bir gerçek.

Süleymancı (Fetöcü)

Yeni asyacı (Fetöcü)

İsmail ağa (Fetöcü) vb. Devam edip gidiyor.....

Basında ve siyasette konumlanmış kriptoların ''Mustafa Kemal'in Askerleriyiz'' ifadesini kullanan genç teğmenlere karşı saldırmaları zaten beklenen bir durum.

Bu gençler art niyetli ise hangi cemaat üzerinden orduya sızmaya çalışan Fetöcüler olduğunuda delilleriyle ispatlamanız gerekir.

Başınız sıkıştığında yine Size/Ülkeye/millete taraf olan MUSTAFA KEMALİN ASKERLERİNE Sığınmak zorunda kalabilirsiniz.

Gürültü çıkaran KRİPTOLAR memnun edilmek için BU GENÇLER KOLAYCA HARCANMAMALI.

Türkiyenin Askeri (Mustafa Kemalin Askeri)

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