Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Eylül 2024 13:50
Meslek arkadaşını başkasına aşağılama da ne yapılır
Merhaba benim sorum bir arkadaşım için bana akıl danıştı tecrübeli değilim buraya yazmak istedim. Dönem başı malum evrak vs işleri yoğun zümreden arkadaşı gözden kaçırdığı ufak bir şey için başka birine onla olan yazışmaları ekran görüntüsü alarak salak bu anlamıyor vs diyerek konuşmuş. Bu görüntüleri de yanlışlıkla o kişiye atıp geri silmiş ama arkadaşım görmüş. Bu konuda ne yapılmadı aynı derslerde muhatap olmaları gerek. Alan şefine veya başkasına durumu bildirmeli mi görmezden mi gelmeli.

silivripdr
Daire Başkanı
08 Eylül 2024 13:56

ben olsam okul müdürüne anlatırdım durumu ve tekrarı halinde yargıya başvuracağımı söylerdim. kimsenin kimsenin itibarını düşürmeye hakkı yok. haberiniz var ve tepkisiz kalırsanız bir dahakine daha çok cesaretlenebilirler.


Braweheart01
Daire Başkanı
08 Eylül 2024 14:20

ben hep derim okul işlerinde asla başkasından yardım istemeyin, internet var ne yazsan çıkıyor koskoca eğitimhane var yok yok içinde. Niye ben başkalarıyla muhattap olayım. Bana bilerek yardım etmek isteyen bu bende var sana da vereyim mi diyen olursa hay hay tamam diyorum yoksa hiçbir mesai arkadaşımdan kendi yapmam gereken bir işi yapmak için yardım istemem. İstersem onların içinden edeceği küfürlere de razı olmam gerekir. Bu arkadaş da kendi yapması gereken bir iş için başkasından yardım istemiş onun salak demesi de beklenen bir durumdur. aynı mesai arkadaşları kendi iş yükünü arkadaşına devrediyor nihayetinde burada böyle şeyler olabilir.


sheee.34
Aday Memur
08 Eylül 2024 14:24
planlar ortak olunca derslere de ortak giriliyor meslek liselerinde böyle mecburen sormak gerek yanlış yapılan bir iş de yok
Braweheart01, 1 saat önce

ben hep derim okul işlerinde asla başkasından yardım istemeyin, internet var ne yazsan çıkıyor koskoca eğitimhane var yok yok içinde. Niye ben başkalarıyla muhattap olayım. Bana bilerek yardım etmek isteyen bu bende var sana da vereyim mi diyen olursa hay hay tamam diyorum yoksa hiçbir mesai arkadaşımdan kendi yapmam gereken bir işi yapmak için yardım istemem. İstersem onların içinden edeceği küfürlere de razı olmam gerekir. Bu arkadaş da kendi yapması gereken bir iş için başkasından yardım istemiş onun salak demesi de beklenen bir durumdur. aynı mesai arkadaşları kendi iş yükünü arkadaşına devrediyor nihayetinde burada böyle şeyler olabilir.


Braweheart01
Daire Başkanı
08 Eylül 2024 14:42

bizde de ortak ben 2. sınıf öğretmeniyim zümre başkanı plan vermeyince kendi bireysel planımı yapıyorum ama bu konuda haklısınız o kişi ile birebir konuşmalı mağdur kişi o zaman

sheee.34, 1 saat önce
planlar ortak olunca derslere de ortak giriliyor meslek liselerinde böyle mecburen sormak gerek yanlış yapılan bir iş de yok
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