Meslek arkadaşını başkasına aşağılama da ne yapılır

Merhaba benim sorum bir arkadaşım için bana akıl danıştı tecrübeli değilim buraya yazmak istedim. Dönem başı malum evrak vs işleri yoğun zümreden arkadaşı gözden kaçırdığı ufak bir şey için başka birine onla olan yazışmaları ekran görüntüsü alarak salak bu anlamıyor vs diyerek konuşmuş. Bu görüntüleri de yanlışlıkla o kişiye atıp geri silmiş ama arkadaşım görmüş. Bu konuda ne yapılmadı aynı derslerde muhatap olmaları gerek. Alan şefine veya başkasına durumu bildirmeli mi görmezden mi gelmeli.

Merhaba benim sorum bir arkadaşım için bana akıl danıştı tecrübeli değilim buraya yazmak istedim. Dönem başı malum evrak vs işleri yoğun zümreden arkadaşı gözden kaçırdığı ufak bir şey için başka birine onla olan yazışmaları ekran görüntüsü alarak salak bu anlamıyor vs diyerek konuşmuş. Bu görüntüleri de yanlışlıkla o kişiye atıp geri silmiş ama arkadaşım görmüş. Bu konuda ne yapılmadı aynı derslerde muhatap olmaları gerek. Alan şefine veya başkasına durumu bildirmeli mi görmezden mi gelmeli.