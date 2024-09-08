Meslek arkadaşını başkasına aşağılamada ne yapılır

ben hep derim okul işlerinde asla başkasından yardım istemeyin, internet var ne yazsan çıkıyor koskoca eğitimhane var yok yok içinde. Niye ben başkalarıyla muhattap olayım. Bana bilerek yardım etmek isteyen bu bende var sana da vereyim mi diyen olursa hay hay tamam diyorum yoksa hiçbir mesai arkadaşımdan kendi yapmam gereken bir işi yapmak için yardım istemem. İstersem onların içinden edeceği küfürlere de razı olmam gerekir. Bu arkadaş da kendi yapması gereken bir iş için başkasından yardım istemiş onun salak demesi de beklenen bir durumdur. aynı mesai arkadaşları kendi iş yükünü arkadaşına devrediyor nihayetinde burada böyle şeyler olabilir.