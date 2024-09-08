Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Eylül 2024 14:00
Eş durumu tayini kadrolu

Eş durumu tayini isteyeceğim eşim bulunduğu şehirde eğitim durumu mazeretiyle bulunduğu şehirde konyasa ben İstanbuldayim tayin çıkar mı pdc sıkıntısi yaparlar mi

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