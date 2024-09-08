Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


08 Eylül 2024 14:24
Farklı bir kuruma geçiş dilekçesi

Merhaba arkadaşlar

Bir yakınım için yazıyorum

Yaklaşık 10 yıl kadar önce EGM içerisinde engelli personel olarak atandı temizlik vb. görevler yapıyor

Fakat kendisi bipolar olması sebebiyle ani ruh halleri değişimi gösteriyor ve sık sık oradaki memur arkadaşlarla takisiyormus (mobbing yaptıklarını söylüyor)

Bunların sonucunda da hakkında epey bir tutanak birikmiş

Kendisi başka bir kuruma geçiş yapmak istiyor bununla ilgili olarak nereye dilekçe yazması gerekiyor

Teşekkürler

Çok Yazılan Konular

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Emniyet iade sonrası özlük hakları tam verilmediTsk'da ankesörlü telefon mağdurlarıAylıktan kesme ve Kademe Durdurma Cezası Hk.Yüksek disiplin kurulu

Sözlük

Sözlüğe geldiğimden beri en sevdiğim yazarlardan Dermes 4 şiir de zehirler 1 Adalet 2 Narin,Leyla,İkranur ve koruyamadığımız tüm çocuklar 4 Kendi güzel huyu kötü olanlar hakkında yorumlar 3 parası ile istediğini yapabileceğini sanan insana tipi 2 türk usulü çocuk yetiştirme teknikleri 3 insan nedir 7 sabahın 7'sinde bira içen adam 1 bursaspor 1

Son Haberler

Antalya'da yeni eğitim dönemi öncesi sahiller dolduYeni ders zil öncesi otogarlarda yoğunlukBomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a zorunlu iniş yapan uçak, Hindistan'a gittiAfyonkarahisar'da bıçaklı kavgada biri polis 3 kişi yaralandıKayserispor'da seçimli genel kurul ertelendi

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?