Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Eylül 2024 14:31
Yarın ders başı

okulu,üğrencileri çok özleyen öğretmenlerim hayırlı dersler,rabim kolaylık versin


derin sessizlik
Memur
08 Eylül 2024 14:42

İstekli öğrenci olsa okula koşarak giderim, daha önce yaptım müthişti, ama giderek mesleğimiz çocuk bakiciligina evrildi maalesef

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