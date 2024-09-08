Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Eylül 2024 15:31
Ankara Türkçe norm olarak Merkez ilçelerde hangi okullar açık?

Ankbiste gören arkadaşlar paylaşabilir mi?

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