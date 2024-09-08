Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Eylül 2024 15:58
Ocak zammı % 10?u geçmez
ama asgari ücrete % 20 filan yapabilirler

Mahmut Çelik
Memur
08 Eylül 2024 16:22
tabiki asgari ücrete daha fazla yapacaklar. Sonucta temmuzda biz memurlar % 20 zam alırken asgari ücrete zam gelmedi. bize ocakta yüzde 10 verseler 20+10 dan asgari ücrete en az %30 zam gelmeli.
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