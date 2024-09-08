Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Eylül 2024 15:58
Ocak zammı % 10u geçmez

ama asgari ücrete % 20 filan yapabilirler


Mahmut Çelik
Memur
08 Eylül 2024 16:22
tabiki asgari ücrete daha fazla yapacaklar. Sonucta temmuzda biz memurlar % 20 zam alırken asgari ücrete zam gelmedi. bize ocakta yüzde 10 verseler 20+10 dan asgari ücrete en az %30 zam gelmeli.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sendikalar neden haklarımızı savunmuyorKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiEy Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurların Çözüm Bekleyen SorunlarıDiyanetten milli eğitime geçmek istiyorum.Her zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?2024 Ağustos maaşlarımızı yazalımOcak zammı % 10u geçmezOrta vadeli programın enflasyon tahmini

Sözlük

hasat 1 Parlatmak 2 sözlükteki sessizlik 7 günün bilgisi 3 Her günün içinde herşeye rağmen var olan güzellikler 1 Sevdiğin replikler 1 Narin,Leyla,İkranur ve koruyamadığımız tüm çocuklar 5 şu an çalan şarkı 8 serpili 3 İdeal bir eş ya da eş adayı nasıl olmali 8

Son Haberler

Şırnak'ta Belçikalı kadın, Kur'an-ı Kerim'den etkilenip Müslüman olduTunceli Ovacık'ta askeri araç kazasında 4 asker şehit, 1 asker yaralandıKabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri...Amerikan askerleri Irak'tan çekiliyorBakan Tekin'in yeni eğitim yılı mesajı

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?