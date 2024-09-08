KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


08 Eylül 2024 16:22
Asem kontenjan dışı sırası gelen adayın sağlık raporu işlemleri

Asem Muhabere Kontenjan dışı 3.sıradayım. 2. Yedek listesinde Kontenjan dışı 2 ye kadar çağrıldı yüksel ihtimal 3.listede çağıralacağım. Herhangi bir sağlık raporu almadım listede ankarada sevk işlemlerinin yapılacağı söyleniyor. İntibak eğitimine katılıp okul içindeyken mi hastaneye götürecekler yoksa işlemlerini hallet gel mi diyecekler ? Bu konu hakkında bilgisi olan var mı

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