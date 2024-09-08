KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Eylül 2024 16:26
Adliyede güvenlik olmak

Adliyelerde güvenlik olarak çalışan varsa çalışma şartları, mesai saatleri hakkında bilgi verebilir mi


the back of furkan
Şef
08 Eylül 2024 16:30

2021'de bir dönem adliyede çalıştım. Gördüğüm kadarıyla 8-5 çalışıyorlardı.

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