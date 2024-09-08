Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Eylül 2024 16:40
Okul Bahçelerine Arac Girişi Yasaklandimi

Merhaba arkadaşlar geçenlerde yaşanan üzücü olaydan sonra okul bahçesine arac girişi yasaklandı mi okullar açılırken resmi yazı geldimi


berkaydal
Şef
08 Eylül 2024 16:41

2016'dan beri yasak. Belki daha öncesindendir emin değilim.

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