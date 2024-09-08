Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Eylül 2024 16:47
İkm hagb

Sözleşmeli erliği tek taraflı fesh ettiğim için hakkımda 1 yıl hapis sonra hagb verildi.İnfaz koruma memuru kazansam güvenlik soruşturmasında elenirmiyim.Bu durumu yaşayan varmı sorun yaşamadan görevine başlayan?

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