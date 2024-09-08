Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


08 Eylül 2024 17:07
Can güvenliği nedeni ile tayin

Üniversite hastanelerinde çalışan kadrolu bir hemşire can güvenliği mazeret tayini nasıl ister. Başvurduğu üniversite hastanelerinde boş kadro yoksa ne yapmamız gerekir?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
08 Eylül 2024 17:34
Üniversitelerde tayin hakkı diye bir hak olmadığı için önce boş kadro bulacaksınız başka seçeneğiniz yok maalesef.
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