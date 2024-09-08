arkadaşlar maaş bankasindan icraya dusebilen var mı varsa süreç nasıl oluyor ben bu ay itibarıyla artık kredileri odeyemeyecegim yardımcı olan olursa çok güzel olur en azından süreç hızlı olur teşekkürler şimdiden

arkadaşlar maaş bankasindan icraya dusebilen var mı varsa süreç nasıl oluyor ben bu ay itibarıyla artık kredileri odeyemeyecegim yardımcı olan olursa çok güzel olur en azından süreç hızlı olur teşekkürler şimdiden