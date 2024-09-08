Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


08 Eylül 2024 17:09
icra
arkadaşlar maaş bankasindan icraya dusebilen var mı varsa süreç nasıl oluyor ben bu ay itibarıyla artık kredileri odeyemeyecegim yardımcı olan olursa çok güzel olur en azından süreç hızlı olur teşekkürler şimdiden

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