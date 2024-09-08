Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Eylül 2024 17:12
Zabıt Katibi olmak için gereklilikler

Herkese selamlar

İnşaat Mühendisiyim. Zabıt katipliği ilanı henüz açılmadı ancak bilgisayar sertifikası konusunda aklıma takılan bazı durumlar oldu. "Bilgisayar Kullanımı" dersini almış biri olarak transkriptimde de gözüküyor bu dersi verdiğim ekstradan bilgisayar kursuna gidip sertifika almama gerek var mı yoksa muaf mı oluyorum merak ediyorum. Bazı forum konularında çok sayıda mühendisin zabıt katibi olduğunu okudum ancak sertifika konusunda net bir bilgiye rastlamadım. Yardımcı olursanız sevinirim.

Teşekkür ederim.


Nabız Yok
Memur
08 Eylül 2024 17:34
eğer üniversitede transkripte varsa gerek yok yoksa bilgisayar sertifkası alman lazım, yazılı sınavda Türkiye genelinde ortalama 140 yazman ve kpss de de 75 alman seni çok rahat mülakata bırakır ondan sonrası nasip yada DAYI
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