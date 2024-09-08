Zabıt Katibi olmak için gereklilikler

eğer üniversitede transkripte varsa gerek yok yoksa bilgisayar sertifkası alman lazım, yazılı sınavda Türkiye genelinde ortalama 140 yazman ve kpss de de 75 alman seni çok rahat mülakata bırakır ondan sonrası nasip yada DAYI

eğer üniversitede transkripte varsa gerek yok yoksa bilgisayar sertifkası alman lazım, yazılı sınavda Türkiye genelinde ortalama 140 yazman ve kpss de de 75 alman seni çok rahat mülakata bırakır ondan sonrası nasip yada DAYI