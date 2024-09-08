Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Eylül 2024 17:29
Çanakkale ve Gazze konulu ders için hazırlıklar yapıldı mı?

İyi dersler. :)

Çok Yazılan Konular

Engelli Öğretmen Yasal Hakları NelerArkadaşlar çalıştığım okuldaki mudur sürekli baskı yapıyor seni burda veliler istemiyor diyorYasal olarak "memurun yer değiştirmesi" ne demek?Norm fazlası resen atamaEğitim -öğretime hazırlık ödeneğiMaaş Karşılığı Ders Tamamlayamamak ve Muhtemel Norm FazlalığıKasım güncellemelerinde norm fazlalığından kurtulmakÖğretmen eksikliğinde ne yapılır?5. sınıf kura, ingilizce sınavıİl içi resen görevlendirme

Sözlük

merlin 1 iyi geceler sözlük ben yatıyorum 9 Bugün olanlar 2 günaydın sözlük 3 başlıktan yazarı tahmin etme 2 insan nedir 8 şiir de zehirler 1 genel iletilerin durgun olması 6 Hadron Çarpıştırıcı 1 Bosna Güneş Pramidi 2

Son Haberler

Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildiKahramanmaraş'ta korkunç kaza! İki er hayatını kaybettiHazine yarın 2 ihale düzenleyecekİbrahim Tatlıses'ten idam çağrısıCHP'den yeni dönem vurgusu: Halkçılık programı geliyor

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?