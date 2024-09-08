Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Eylül 2024 17:29
Mazeret Tayini Yeni Memur (DMK)

Merhabalar, henüz yeni polis memuru olarak atandım mehil iznimin bitimi ile dilekçemi sundum eşim özel sektör çalışanı kendisinin yanına tayin talebim söz konusu 657 DMK Madde 14/d den koşulları sağlıyorum sürecim ne kadar sürer gerçekleştirilir mi ? Konu ile alakalı yardımcı olursanız sevinirim.

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