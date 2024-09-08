Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Eylül 2024 17:29
Yeni memur, eş durumu mazeret tayini

Merhabalar, henüz yeni polis memuru olarak atandım mehil iznimin bitimi ile dilekçemi sundum eşim özel sektör çalışanı kendisinin yanına tayin talebim söz konusu 657 DMK Madde 14/d den koşulları sağlıyorum sürecim ne kadar sürer gerçekleştirilir mi ? Konu ile alakalı yardımcı olursanız sevinirim.


Haramidere
Aday Memur
08 Eylül 2024 17:44
Geçici görevlendirme ile tayininiz gerçekleştirilir, adamınız varsa hemen çözülür, yoksa biraz beklersiniz ama genelde olumlu olur, bende o şekilde geldim eşimin yanına

Paemadayıı
Aday Memur
08 Eylül 2024 17:48

Ne kadar sürede işlemleriniz gerçekleşti olumlu yanıt kaç ay içinde gelir

Haramidere, 4 saat önce
Geçici görevlendirme ile tayininiz gerçekleştirilir, adamınız varsa hemen çözülür, yoksa biraz beklersiniz ama genelde olumlu olur, bende o şekilde geldim eşimin yanına

Haramidere
Aday Memur
08 Eylül 2024 17:53
Ben dilekçe yazdıktan 1,5 ay sonra atandım , sizde atanırsınız inşallah
Paemadayıı, 4 saat önce

Ne kadar sürede işlemleriniz gerçekleşti olumlu yanıt kaç ay içinde gelir


Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
08 Eylül 2024 18:04
bende 3 ay beklemiştim, olumlu sonuçlanmıştı.
Paemadayıı, 4 saat önce

Ne kadar sürede işlemleriniz gerçekleşti olumlu yanıt kaç ay içinde gelir

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