Hafta sonu paylaşılan ders programı geçerli mi?

Sayın hocalarım okulumuz idaresi ders programı paylaşımını sürekli hafta sonuna ve özellikle pazar gece yarısı whatsapp kanalı üzerinden paylaşıyor. Bu durum ne kadar duruma uygundur? Böyle bir programın geçerliliği var mıdır? Pazar günü akşam geç saatte açıklanan programa uymak zorunda mıyız? Sonuç olarak ben o saatte uyumuş olabilirim.

Geçen yıl da aynı durum söz konusuydu ve kendisi programı ayarlayamadığını söylüyordu sürekli ve her dönem aynı şeyi yapmaya başladı. Whatsapptan programın ne olduğunu soran öğretmenlere ise programını daha kötü yapıyor. Bu yapması ne kadar adil? Ve böyle bir müdürü şikayet edebiliyor muyuz?