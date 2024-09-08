Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Eylül 2024 17:54
Hafta sonu paylaşılan ders programı geçerli mi?

Sayın hocalarım okulumuz idaresi ders programı paylaşımını sürekli hafta sonuna ve özellikle pazar gece yarısı whatsapp kanalı üzerinden paylaşıyor. Bu durum ne kadar duruma uygundur? Böyle bir programın geçerliliği var mıdır? Pazar günü akşam geç saatte açıklanan programa uymak zorunda mıyız? Sonuç olarak ben o saatte uyumuş olabilirim.

Geçen yıl da aynı durum söz konusuydu ve kendisi programı ayarlayamadığını söylüyordu sürekli ve her dönem aynı şeyi yapmaya başladı. Whatsapptan programın ne olduğunu soran öğretmenlere ise programını daha kötü yapıyor. Bu yapması ne kadar adil? Ve böyle bir müdürü şikayet edebiliyor muyuz?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
08 Eylül 2024 18:15

Geçerli değil. O yuzden pazartesi sabah bakın geçerli olsun. :)


Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
08 Eylül 2024 18:37

İdarenin kendi çekirdek çevresinin her dediğini yaptığı diğerlerinin ne olursa olsun dendiği okul kültürü hakim ülkemizde.Siz mağdur olanlar şikayetçi olurlar onlar çekirdek çevre yok öyle bisey biz memnunuz derler arkadaş sorun yaratıyor sadece derler.Adil idareci olmamalı bu ülkede çünkü o zaman birileri senden üstün hissedemiyor neden eşitiz sorunu yapıyor istenen bölücü siyaset işlemiyor.


ibrahim98
Şube Müdürü
08 Eylül 2024 18:53

Ders programların gecikmesi idarenin iyi niyetinden kaynaklanıyor. Program hazırlayanlar bilir. Program bir tuşa basarsın 30 sn de hazırdır. Abartmıyorum saatlerce öğretmen talepleri yüzünden uğraş veriyor idareciler. O kadar ciddi sorun varken bana göre saçma bir konuyla meşgul etmişsin forumu.


aa.gülçiçek1100
Şef
08 Eylül 2024 18:55
ben bu başlık altındaki problemi anlamadım. bize de pazar günü ders programlarımız verildi bu yanlış mı bilmediğim için soruyorum?

matematikçi10
Memur
08 Eylül 2024 18:58
Pazar günü bakma hocam. Pazartesi sabah okul başlayınca törene katılır öğrencilerini görürsün. Dersin varsa girersin yoksa gidersin. Çok basit bir soru olmuş.

fokyay
Şef
08 Eylül 2024 19:28

İ şallah dediğiniz gibi indir hocam. Bu saat oldu bizim program daha ortada yok.

ibrahim98, 40 dk. önce

Ders programların gecikmesi idarenin iyi niyetinden kaynaklanıyor. Program hazırlayanlar bilir. Program bir tuşa basarsın 30 sn de hazırdır. Abartmıyorum saatlerce öğretmen talepleri yüzünden uğraş veriyor idareciler. O kadar ciddi sorun varken bana göre saçma bir konuyla meşgul etmişsin forumu.

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Engelli Öğretmen Yasal Hakları NelerArkadaşlar çalıştığım okuldaki mudur sürekli baskı yapıyor seni burda veliler istemiyor diyorYasal olarak "memurun yer değiştirmesi" ne demek?Norm fazlası resen atamaEğitim -öğretime hazırlık ödeneğiMaaş Karşılığı Ders Tamamlayamamak ve Muhtemel Norm Fazlalığı5. sınıf kura, ingilizce sınavıKasım güncellemelerinde norm fazlalığından kurtulmakÖğretmen eksikliğinde ne yapılır?1. Sınıf Nakilleri

Sözlük

ilerdeki 00:00 şeklinde ileti açma 7 Adalet 2 güne bir söz bırak 4 Sevdiğin replikler 1 doğruyu söyle 2 Jan jan 2 Bu hayatta en çok mutlu olduğunuz an 2 24 saat sitede online olmak 3 sözlükte gün yapmaya karar vermek 1 Bugün olanlar 1

Son Haberler

Tıra ok gibi saplanan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralıTunceli'de askeri araç devrildi: 5 yaralıYılmaz'dan erken seçim mesajı: Kaybedecek vaktimiz yokKurtulmuş, TBMM'nin olağanüstü toplanma başvurusunun reddedildiğini bildirdiArkadaşları Ayşenur Ezgi'yi anlattı: Son sözleri 'Gerginim ama korkmuyorum' oldu

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?