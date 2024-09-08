KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Eylül 2024 18:32
xyzz00'a cevabımdır.

https://forum.memurlar.net/konu/2462004/

bu konudaki yazmış olduğu şeye cevabımdır.

furkanemytu noldu senin kyk??????

Cevap: Kyk olmadı ama mübaşirliği kazandım o sene. adliye ortamını beğenmedim ve 4 ay sonra istifa ettim. sonra 2022'ye çalıştım puanımı aldım. 2023'de eski milli eğitim bakanımız Mahmut Özer sağ olsun 4001 alımı yaptı atandım ve mebdeyim hala.ocakta aöf'den mezun oldum ve 2024/1 atamasında aöf diplomam kite atandım çağırmalarını bekliyorum.

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