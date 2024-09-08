Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Eylül 2024 18:46
İdareci olarak görevlendirilme

öğretmen eğer okulunda idareci yoksa zorunlu idareci olarak görevlendirili mi? Böyle bir durumda itiraz hakkı var mıdır? İdareci olarak görevlendirilme isteğe mi bağlı olur?

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