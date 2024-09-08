Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Eylül 2024 19:51
norm fazlası atamalar
her şehirde her sene kasımda norm fazlası atama yapılması zorunlu mudur? bazı şehirlerde yapılmadığı ya da bazen yapılmadığı söylenmektedir

Benimparamyok
Aday Memur
08 Eylül 2024 20:19

Hocam bazı şeyler zamanla yapıla yapıla alışkanlık haline gelir atam yapmaxan il sanmıyorum yoktur

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