norm fazlası atamalar

her şehirde her sene kasımda norm fazlası atama yapılması zorunlu mudur? bazı şehirlerde yapılmadığı ya da bazen yapılmadığı söylenmektedir

her şehirde her sene kasımda norm fazlası atama yapılması zorunlu mudur? bazı şehirlerde yapılmadığı ya da bazen yapılmadığı söylenmektedir