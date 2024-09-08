Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


08 Eylül 2024 20:32
İstanbula Gelmek İsteyen Zabıta Memuru

Merhaba, zabıta memuru kadrosunda olup istanbula gelmek isteyen zabıta memuru arkadaş varsa benimle buradan veya @yilmazemirhan adlı telegram hesabımdan iletişime geçebilir mi?

Çok Yazılan Konular

Tekniker mühendis olunca mühendis kadrosuna nasıl atanabilirİstifa sonrası başka kuruma başvurmaCan güvenliği nedeni ile tayinBelediye Eğitim2024 Naklen Atama KontenjanlarıBağcılar Belediyesine Gelmek İsteyen Zbt.MemuruEş tayini

Sözlük

Ayıkla pirincin taşını 1 Kış mevsimine uygun evde yetiştirilebilecek saksi çicekleri 5 Her günün içinde herşeye rağmen var olan güzellikler 1 günün bilgisi 3 türk usulü çocuk yetiştirme teknikleri 3 cırcır böcekleri itler ve biz 1 şiir de zehirler 1 Ailece oturulan akşam sofralari 2 bursaspor 1 Kendi güzel huyu kötü olanlar hakkında yorumlar 3

Son Haberler

Şırnak'ta Belçikalı kadın, Kur'an-ı Kerim'den etkilenip Müslüman olduTunceli Ovacık'ta askeri araç kazasında 4 asker şehit, 1 asker yaralandıKabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri...Amerikan askerleri Irak'tan çekiliyorBakan Tekin'in yeni eğitim yılı mesajı

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?