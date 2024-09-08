KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


08 Eylül 2024 20:44
Askeri personel olma sağlık

Arkadaşlar benim 5 ay önce kolum kırıldı o dönem askerlik yoklama dönemimde geldiği için hastane askerliğimi 1 yıl erteledi sağlıktan dolayı, şimdi iyileştim subay,astsubay alımı olursa başvuru yapabilirmiyim, başvurum kabul olurmu, şağlık şartlarından askerliği ertelediğin için.

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