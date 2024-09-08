KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


08 Eylül 2024 21:04
Memur olurken HAGB 'ı olup kazanan var mı?

Sözleşmeli er liği tek taraflı fesh ettiğim için 1 yıl hüküm verip hagb a çevrildi.Memur olurken sıkıntı çıkar mı. Bu durumda olup sıkıntı yaşamadan atanan varmı?


İsmi Lazım Deil
Şube Müdürü
09 Eylül 2024 11:09

Kesin bir cevabı yok.

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