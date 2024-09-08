Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


08 Eylül 2024 21:45
Uzman Çavuş eğitim sınıf Hk.

Selamun Aleyküm k.k.k 25.000 uzman alımını kazandım ve eğitime çağırılmayı bekliyorum merak ettiğim birkaç soru var bilen komutanlarım cevaplarsa sevinirim

sınıflarımız eğitime gitmeden önce mi eğitimde mi belli olucak misal ankra mamağa düşen mebs ıspartaya düşen piyade gibi önceden belli olur mu

eğer piyadeye düşersek branşımızı ne zaman öğreneceğiz misal piyadeye düştük komando,mekanize,havancı gibi branşlarımızı ne zaman öğreniriz

sınıf ve branş atamalarında askerliğini yaptığın sınıfın etkisi olur mu misal ben muhabereciydim beni muhabere atma olasılığı nedir ne değildir

şimdiden teşekkürler

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