Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Eylül 2024 22:00
servis ücreti

merhaba, arkadaşlar forumda yaptığım hararetli iletişimlerden sonra artık kabullendim : görevlendirmeyim.

hem belki ortam daha güzeldir yeni okulda, hayırlısı diyerek kabulleneceğim, kesin kararım nerdeyse.

yalnız servis için diyelim ki haftanın sadece belli günlerinde (örnek 2 gün) servisle gidiyorum. ücret aynı mı olur?

öğretmene özel bir tarife var mıdır ? (servisçiyle görüştüm öğreciye neyse öğretmene de o dedi ama...)


Benimparamyok
Aday Memur
08 Eylül 2024 22:13

Hocam öğrenci servisi okul aile birliği ile anlaşmış sa o servise binemezsiniz ilçenin taşıma kapsamında yapılan mi bu


kimuni
Daire Başkanı
08 Eylül 2024 22:20

merhaba,

öncelikle özür dileyerek (son(daki)) soruyu anlamadığımı söyleyeyim. Yani ama okul müdürü binebilirsiniz dedi telefonda. Onun bilgisi dışında birşey olmuş olabilir mi ki , sanmıyorum ama amir çünkü okuldaki.

yada servisin okul aile birliği ile anlaşmalı olup olmadığını nasıl anlayabilirim/öğrenebilirim ?

bir de güvenlik sorusu: bilmediğim için farzedelim ki evet okul aile birliği ile anlaşmış olsun, bir gün bile olsa binmek sıkıntılı mı?

yalnız, başka çarem de yok gibi ...:(

Benimparamyok, 54 dk. önce

Hocam öğrenci servisi okul aile birliği ile anlaşmış sa o servise binemezsiniz ilçenin taşıma kapsamında yapılan mi bu


kimuni
Daire Başkanı
08 Eylül 2024 22:22

8.30 da dersim var. hani başka bir ulaşım mevcut ama onu seçersem 8.30 daki dersi bırakın muhtemelen 10 da anca giderim. :(

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