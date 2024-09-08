servis ücreti

merhaba,

öncelikle özür dileyerek (son(daki)) soruyu anlamadığımı söyleyeyim. Yani ama okul müdürü binebilirsiniz dedi telefonda. Onun bilgisi dışında birşey olmuş olabilir mi ki , sanmıyorum ama amir çünkü okuldaki.

yada servisin okul aile birliği ile anlaşmalı olup olmadığını nasıl anlayabilirim/öğrenebilirim ?

bir de güvenlik sorusu: bilmediğim için farzedelim ki evet okul aile birliği ile anlaşmış olsun, bir gün bile olsa binmek sıkıntılı mı?

yalnız, başka çarem de yok gibi ...:(