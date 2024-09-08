Dosyalar Planlar

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : "eskiyara"Pangaea
Çok Yazılan Konular
Norm fazlası resen atamaEngelli Öğretmen Yasal Hakları NelerArkadaşlar çalıştığım okuldaki mudur sürekli baskı yapıyor seni burda veliler istemiyor diyorYasal olarak "memurun yer değiştirmesi" ne demek?Hafta sonu paylaşılan ders programı geçerli mi?Eğitim -öğretime hazırlık ödeneğiMaaş Karşılığı Ders Tamamlayamamak ve Muhtemel Norm FazlalığıDilekçe verdim ve dilekçem gözümün önünde yırtıldı.5. sınıf kura, ingilizce sınavıKasım güncellemelerinde norm fazlalığından kurtulmak
Sözlük
günün bilgisi 3 tüm sigara çeşitlerine zam gelmesi 1 ay ışığında 2 hz ibrahim peygamber 2 herkes her şeyin farkında kimse hiç bir şeyi yanlışlıkla yapmadı 1 sabahın 7'sinde bira içen adam 1 espiriyi açıklamak zorunda kalmak 2 Bugün olanlar 1 Ailece oturulan akşam sofralari 2 nasılsın sorusuna alternatif cevaplar 2
Son Haberler
Editörün Seçimi
Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?