Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Eylül 2024 22:16
Dosyalar Planlar

Kulüp yıllık planları idareye teslim edilecek mi yoksa sadece imzalatılması yeterli mi?


kimuni
Daire Başkanı
08 Eylül 2024 22:25

edilecek (sadece yıllık değil aylık planlarda var) ama biz eski okulumda bu işlemleri yılın sonunda yapıyorduk yeni okulda bilmiyorum..


Kitap Dünyası
Şef
08 Eylül 2024 22:27

Peki dönem başında mı vermek lazım. Çünkü daha öğrenciler belli değil


kimuni
Daire Başkanı
08 Eylül 2024 22:30

tahminimi söylüyorum sadece (lazım olmak/gereklilik gibi bir ibare kullandığınız için) kanaatimce eylül sonu veya 3. haftası vs olur.

Ancak dediğim gibi biz yılın sonunda veriyorduk sadece geçen yıl dönem sonunda verdik.

idareden idareye değişiyor galiba.

Kitap Dünyası, 41 dk. önce

Peki dönem başında mı vermek lazım. Çünkü daha öğrenciler belli değil


Kitap Dünyası
Şef
08 Eylül 2024 22:33

Teşekkür ederim hocam


kimuni
Daire Başkanı
08 Eylül 2024 22:35

rica ederim.

Kitap Dünyası, 35 dk. önce

Teşekkür ederim hocam

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