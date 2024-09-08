Dosyalar Planlar

tahminimi söylüyorum sadece (lazım olmak/gereklilik gibi bir ibare kullandığınız için) kanaatimce eylül sonu veya 3. haftası vs olur.

Ancak dediğim gibi biz yılın sonunda veriyorduk sadece geçen yıl dönem sonunda verdik.

idareden idareye değişiyor galiba.