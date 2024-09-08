Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


08 Eylül 2024 22:25
Gitmesem ne olur

İyi akşamlar, bir olayla ilgili kamera kayıtlarına bakılması ve yapılan yanlış evrakın tekrar yapılması istendi idare tarafından ve bunlarla ilgili tutanağa imza attım haliyle, ancak olayın benimle alakası muhakkik de benimle görüşmek istemiş, olay benle ilgili değilken idare tarafından verilen evrakı yaptığım için beni çağırması normal mi ya da ifade vermek istemiyorum deyip gitmesem ne olur bilgisi olan varsa çok sevinirim

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