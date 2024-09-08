ilkokulda din kültürü 15 saatten az ders

Kadrolu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeniyim.ilk atandığım okulda 4 sene çalıştım. Daha sonra il içi yaparak bir ilkokula atandım. fakat atandığım okulda sadece 10 saat ders alabiliyorum.. bana daha fazla ders verilemiyor. Milli eğitim ders sayımın az olduğunu ve bunu başka okullarla tamamlayacaklarını söylediler. Yani beni ilçe içinde başka okullara gönderebilirler. Köy okulu ve ortaokul vs.. Ve okulumda sonraki yıllarda da bana daha fazla ders vermeyecekler. Benim durumum 3 sene boyunca hep böyle mi olacak? Ben seneye falan dersim az olduğu için norm fazlası olmaz mıyım? İl içi isteyemez miyim? Bunun bir çaresi, çözümü yok mudur? Ne yapmam lazım? Bu durumu düşünmekten, ona buna derdimi anlatmaktan perişan oldum. Kime sorsam bambaşka bişey diyor.