Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Eylül 2024 23:00
Müdürler okula kaçta gelir?

Yarın veliler gelir törene birinci ve anasinifa yeni öğrenciler gelecek. bizimki törene gelir erkenden. salı günü biraz geç gelir çünkü pazartesi çok yorucu olur

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