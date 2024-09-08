Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Eylül 2024 23:16
İl ve ilçe sağlık hemşire için nasıl?

İyi günler. Il veya ilçe sağlıkta çalışan hemsire varsa bir kaç soru soracaktım yardımcı olursanız sevinirim. İlk olarak maas olarak hastane gibi sabit maas+taban ek ödeme aliyor mu ? Tam olarak ne görev veriyorlar bide kurum içinde?

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