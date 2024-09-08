KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Eylül 2024 23:48
Coğrafya öğretmenliği okunur mu ?

Selamunaleyküm, başlıkta da belirtmiş olduğum üzere sizlere bir sorum olacak. Cografya ögretmenligi okumak istiyorum lakin atamalar kafamı karıştırıyor, 4 yıl sonra ne olacağını tabi kestiremeyiz. Sizce ne yapmalıyım bana bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.

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