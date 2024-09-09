Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Eylül 2024 00:05
TDS'nin il sağlık müdürlüğündeki görevi.
İyi günler arkadaşlar TDS'nin il sağlık müdürlüğünde görevi nedir ve hastane ile arasında maaş farkı olur mu

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