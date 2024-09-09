Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


09 Eylül 2024 00:15
İsimleri değişen ülkeler

Uluslararası isminde değişiklik yapan ülkeler:

Persia: İran (1935)

Siyam: Tayland (1939)

Ceylon: Sri Lanka (1972)

Burma: Myanmar (1989)

Çek Cumhuriyeti: Çekya (2016)

Holland: The Netherlands(2016)

Swaziland: Eswatini (2018)

Turkey: Türkiye (2021)

India: Bharat (2023)

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