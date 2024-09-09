Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Eylül 2024 00:33
Trt 2024 maaşları hakkında bilgisi olan var mı?

Trtde yeni başlayan bir

Grafik tasarımcı ortalama ne kadar maaş alır bilen var mı? Girmek imkansıza yakın biliyorum ama bu kurumun maaşı çok gizemli olduğu için merak ettim.

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