Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


09 Eylül 2024 00:44
4/b güvenlikten 4/b büro personelliğine geçiş

4/b sözleşmeli güvenlikken 4/b sözleşmeli büro personelliğini kazansak geçebilir miyiz?1 yıl cez kuralına takılmadan(ikiside önlisans.)

Büro personeli diploma ile kazanılmış bir ünvan mıdır?

Çok Yazılan Konular

Görev yeri değişikliği4/B Büro Personeli - Tıbbi SekreterSüt izninde sütanne tutmakBecayiş Tek Başlık Tüm KurumlarGüvenliğin ayakta çalışması

Sözlük

Bugün olanlar 1 parası ile istediğini yapabileceğini sanan insana tipi 1 sabahın 7'sinde bira içen adam 1 Her günün içinde herşeye rağmen var olan güzellikler 2 sözlükteki sessizlik 7 Sonunu düşünmemek 1 Parlatmak 2 günün bilgisi 3 hasat 1 Şuanki hislerinle kendi şiirini yaz 1

Son Haberler

Sayıştay'dan akademik personelin ders yükünün belirlenmesine ilişkin önemli kararBinlerce Akademik E-Kitaba Ulaşmak İçin Tıkla!9 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları10 saat süren otopsi tamamlandı, Narin'in naaşı yarın toprağa verilecekOkullarda yarın şehitler için saygı duruşunda bulunulacak

Editörün Seçimi

Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?Atatürk Ve OrdusuHer zaman olduğu gibi bu senede enflasyon hesabı tutmayacak !Sizce Dolar Düşmeli Mi Düşmemeli Mi?Kaç yıldır kamuda çalışıyorsunuz ve çalışma süreciniz boyunca maddi açıdan neler edinebildiniz?