KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


09 Eylül 2024 03:05
Kpss puanı ile tekrar atanmak

3001 den atansam sonra tekrar kpssye girip mezun olsuğum bölümden yerleşebilir miyim ?

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