Polisin sözüne güvenmeli miyim?

Merhaba. Öncelikle forumu yanlış kullanılıyorsam bilgsizliğim için özür dilerim, yeni üye oldum. Sadece yaşadığım bir olay hakkında bilgi almak istiyorum. TCDD alanına arkadaşımla fotoğraf çekilmek için girmiştik güvenlik gelip yasak çıkın lan buradan vs lanlı lunlu konuşunca nasıl konuşuyorsun dedim küfür etti tutup çekmeye çalışınca omzundan ittirdim polis çağır elimde kalacaksın dedim ben arka kapıdan çıktım polisi bekledim. Polis önce onun yanına gitmiş sonra bizim yanımıza geldi TCmizi aldı polise olaya anlattım tamam boşverin uğraşmayın bulaşmayın hadi gidin dedi biz yürüyerek giderken sonra tekrar polis arkamızdan gelip hazır daha önceden bilgisayardan çıkartılmış yarım sayfa bir tutanağı imzalamamızı istedi ne için diye sorduğumuzda şikayetçi olmadığınızı belgelemek için prosedür gereği dedi. Biz imzalıyoruz o imzalayacak mı sonra o şikayetçi olmasın dedim yok şimdi gidip ondan da alıcam dedi. Aklıma takıldı polis onun yanından geliyor olmasına rağmen ondan böyle bir şey almamış ve polisi arayan biz değildik güvenlikti bizden böyle bir imza alması gerçekten prosedürün bir parçası mı yoksa elime bir mahkeme kağıdı gelmeden karakola gidip olayı iyice araştırmalı mıyım? Bilgi sahibi olanlar aydınlatır fikir verirse çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkürler.