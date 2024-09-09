Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Eylül 2024 03:29
Polisin sözüne güvenmeli miyim?

Merhaba. Öncelikle forumu yanlış kullanılıyorsam bilgsizliğim için özür dilerim, yeni üye oldum. Sadece yaşadığım bir olay hakkında bilgi almak istiyorum. TCDD alanına arkadaşımla fotoğraf çekilmek için girmiştik güvenlik gelip yasak çıkın lan buradan vs lanlı lunlu konuşunca nasıl konuşuyorsun dedim küfür etti tutup çekmeye çalışınca omzundan ittirdim polis çağır elimde kalacaksın dedim ben arka kapıdan çıktım polisi bekledim. Polis önce onun yanına gitmiş sonra bizim yanımıza geldi TCmizi aldı polise olaya anlattım tamam boşverin uğraşmayın bulaşmayın hadi gidin dedi biz yürüyerek giderken sonra tekrar polis arkamızdan gelip hazır daha önceden bilgisayardan çıkartılmış yarım sayfa bir tutanağı imzalamamızı istedi ne için diye sorduğumuzda şikayetçi olmadığınızı belgelemek için prosedür gereği dedi. Biz imzalıyoruz o imzalayacak mı sonra o şikayetçi olmasın dedim yok şimdi gidip ondan da alıcam dedi. Aklıma takıldı polis onun yanından geliyor olmasına rağmen ondan böyle bir şey almamış ve polisi arayan biz değildik güvenlikti bizden böyle bir imza alması gerçekten prosedürün bir parçası mı yoksa elime bir mahkeme kağıdı gelmeden karakola gidip olayı iyice araştırmalı mıyım? Bilgi sahibi olanlar aydınlatır fikir verirse çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkürler.


erhannn34
Şube Müdürü
09 Eylül 2024 04:20
davacı şikayetçi değilim diye matbu tutanak imzalanmış sıkıntı yok

Mahoni.
Aday Memur
09 Eylül 2024 04:26

Bi sıkıntı olsa pma ya gidrdeniz zaten. Sıkıntı yok yani

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