Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Eylül 2024 08:00
Norm atamaları ile ilgili duyuru paylaştı mi iliniz?

Norm atamaları ile ilgili duyuru paylaştı mi iliniz? Bu sene hepsi Eylül ayı içinde mi yapacak acaba, bilgisi olan var mı?


BuAşkFazlaSana
Şef
09 Eylül 2024 08:12

Paylaşıldı çoktan hatta atamalar bile yapıldı.

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