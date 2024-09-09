Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Eylül 2024 08:41
KDK yıllık izinlerin bölünmesi

Merhaba arkadaşlar kdk'nin verdiği yıllık izinler idareyle uzlaşarak istenilen kadar bölünebilir kararının sayı numarası elinde olan var mı? İdareye emsal göstereceğim

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