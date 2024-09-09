auzef ile ortalama yükseltip akademisyen olabilir miyim?

Merhaba arkadaşlar. Benim lisans not ortalamam 2.3

Şuan yüksek lisans yapıyorum.

Hayalimde üniversitede hoca olmak vardı fakat internette araştırdığımda öğretim görevlisi olmak için çoğu bölümün lisans ortalama en az 2.5 şartı olduğunu yazmışlar.

Artık lisans ortalamamı değiştiremem, ama Anadolu 2. Üniversite ya da Auzef ile yeni bir bölüm okuyup ortalamamı yüksek tutsam, ilerde akademisyenliğe başvurduğumda auzef ortalamamı göstersem sizce olur mu?