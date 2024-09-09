Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


09 Eylül 2024 09:05
Yıllık izinlerin parçalı olarak kullanılmak istenmesi hk.

Merhaba arkadaşlar.

Kurumumuzda memur statüsündeki bir arkadaşımız yıllık izinlerini kullanırken perşembe-cuma yıllık izin alıyor ve araya hafta sonu giriyor daha sonra pazartesi - çarşamba arası üç gün daha yıllık izin istiyor. Yani Cumartesi-Pazar hafta sonu tatilini yıllık izne sayılmamış oluyor. Bu şekilde memur personel izinlerini kullanabilir mi, bunun yasal olarak engel bir durumu var mıdır ?

Görüşlerinizi ve katkılarınızı sunabilirseniz sevinirim.

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